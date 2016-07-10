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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ينشر صور للقاء نتنياهو بسامح شكرى

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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ينشر صور للقاء نتنياهو بسامح شكرى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ينشر صور للقاء نتنياهو بسامح شكرى
نشر المتحدث باسم الإسرائيلية للإعلام العربى أوفير جندلمان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" منذ قليل صورا لكواليس لقاء وزير الخارجية سامح شكرى برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وتظهر الصور عقد لقاء بين شكرى ونتنياهو فى مكتب الأخير بمدينة القدس المحتلة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، فى بيان صحفى، أن شكرى سيتوجه إلى إسرائيل فى زيارة هامة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية فى العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة شكرى إلى إسرائيل تأتى فى توقيت هام، بعد الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بأهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل، وعقب الزيارة التى قام بها وزير الخارجية إلى رام الله يوم 29 يونيو الماضى، وانعقاد المؤتمر الوزارى الخاص بعملية السلام فى باريس فى الثالث من يونيو، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف المفاوضات، وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية فى بؤرة الاهتمام الدولى بعد فترة من الجمود.
>سامح شكرى ونتنياهو (1)
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سامح شكرى يصافح بنيامين نتنياهو

سامح شكرى ونتنياهو (2)
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وزير الخارجية يصافح نتنياهو عقب المؤتمر الصحفى

سامح شكرى ونتنياهو (3)
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سامح شكرى رفقة نتنياهو قبيل بدء اجتماعهم فى مكتب الأخيرة بمدينة القدس

سامح شكرى ونتنياهو (4)
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اجتماع سامح شكرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بمدينة القدس


>- فى أول زيارة لوزير خارجية منذ 9سنوات.. شكرى يزور تل أبيب لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. الخارجية: تمهد لخلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة وإقامة دولة فلسطينية على حدود67

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مصر 365

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