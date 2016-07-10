بالصور: شاهدي أجمل إطلالات النجمات العربيات والعالميات في باريس!

اختتمت هذا الأسبوع فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث كان زاخراً بأجمل إبداعات مصمّمي الأزياء العالميين والعرب أيضاً. وقد حضر الفعاليات عدد كبير من النجمات من الوطن العربي، ومن مختلف أنحاء العالم. وقد اختارت النجمات ـ طبعاً ـ أجمل التصميمات الأنيقة لحضور هذه العروض.

استوحي إطلالات راقية من جميلة هوليوود جيسيكا ألبا

وقد رأينا النجمة العربية اليسا اختارت تصميماً باللونين الأسود والأبيض لحضور عرض مصمّمها المفضّل "ايلي صعب" Elie Saab، حيث بدت أنيقة وناسبها اللوك.

وفي العرض، شاهدنا النجمة "جينيفر غارنر" Jennifer Garner في فستان سهرة أنيق باللونين الأسود والأبيض، اختارته من تصميم دار "فيرساتشي" Versace. ولإطلالة مستوحاة من الخمسينيات، اختارت "جيسيكا تشاستين" Jessica Chastain تنورة سوداء، وصلت حدّ الركبة مع قميص ناعم، وسترة، وضعتها على أكتافها لحضور عرض دار "شانيل" Chanel.

أما في عرض دار "ديور" Dior ، فقد شاهدنا النجمة "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard في إطلالة رسمية ناعمة، هي عبارة عن تنّورة معرّقة مع توب باللون الأسود. وفي عرض "رالف اند روسو" Ralph&Russo، شاهدنا عارضة الأزياء "أدريانا ليما" Adriana Lima في تايور باللون الأسود، بينما اختارت نجمة بوليوود "سونام كابور" Sonam Kapoor تصميماً رائعاً وفاخراً باللون الأبيض لحضور نفس العرض.

شاهدي معنا بالصور أجمل إطلالات النجمات في باريس، ضمن أسبوع الموضة للهوت كوتور، لموسم خريف وشتاء 2016-2017.