مصرع شاب غرقا بمياه خليج السويس بالعين السخنة فى السويس

لقي شاب مصرعه غرقا في مياه خليج السويس بالقرب من أحد شواطئ العين السخنة بالسويس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى السويس العام تمهيدا لتسليم جثته لذويه.

كان اللواء مجدي عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بغرق شاب يدعى مصطفى فاروق حسن 18 عاما من سكان المطرية بالقاهرة.

وأكد مصدر طبي، أن تقرير مفتش الصحة أكد أن سبب الوفاة الغرق ولا توجد شبهه جنائية في الحادث.

>وأكد مصدر أمني، ان الشاب كان يقوم بالسباحة في أحد شواطئ العين السخنة وتعرض للغرق ولم تفلح محاولات إنقاذه.

- مصرع شاب غرقا على شاطئ العين السخنة فى السويس

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