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مفاجأة.. نادر بكار يلتقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة سرا فى هارفارد

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مفاجأة.. نادر بكار يلتقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة سرا فى هارفارد مفاجأة.. نادر بكار يلتقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة سرا فى هارفارد
فى أبريل الماضى، حينما كان يستعد نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، للمراحل النهائية للحصول على الماجستير من جامعة هارفارد، كانت هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق داخل أورقة الجامعة، لاستقبال ضيف إسرائيلى له ثقل سياسى كبير داخل تل أبيب وخارجها، ألا وهى تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، وزعيمة حزب كاديما وعضو الكنيست.

كل ما ماضى لم يكن فيه أى شىء، ولكن المفاجأة الكبرى التى كشفتها لنا مصادر داخل جامعة هارفارد الأمريكية حدوث لقاء سرى بين نادر بكار القيادى السلفى، وتسيبى ليفنى، ذلك فى 16 أبريل الماضى.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن لقاء تسيبى ليفنى بنادر بكار القيادى السلفى، الحاصل مؤخرًا على درجة الماجستير من جامعة هارفارد، كان بناء على طلبه" مضيفة:"تم دعوة تسيبى ليفنى لإلقاء محاضرة عن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ضمن فاعلية نظمتها جمعية "هلليل الخاصة بالطلاب اليهود داخل جامعة هارفاد"، وكان لقاءا مفتوح يسمح لأى أحد من الطلاب المشاركة فيه.

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن نادر بكار بعدما علم بقدوم تسيبى ليفنى للجامعة قد طلب تنسيق لقاء مغلق معها وقد توسل للمنظمين من أجل حصوله على موافقة تسيبى ليفنى، وبالفعل وافقت وتم ترتيب اللقاء داخل الجامعة بعد القائها المحاضرة".

وقالت: "لقاء نادر بكار بتسيبى لينفى استغرق ما يقرب من 40 دقيقة تحدث فيها نادر بكار عن قوة حزب النور وشعبيته وأنه كان السبب الرئيسى فى نجاح الإخوان بعد ثورة 25 يناير، وإن حزب النور يسعى للسلطة ويشارك فى جميع الاستحقاقات الانتخابية وله ممثلين فى البرلمان الحالى".

وأوضحت المصادر أن محاضرة تسيبى ليفنى لجامعة هارفارد الأمريكية قد لاقت اهتماما إعلاميا كبير بسبب حضور طالب فلسطينى للمحاضرة وقد وجه كلمات حادة لتسيبى ليفنى وصلت لحد الشتم، الأمر الذى دفع الجامعة تصدر بيان اعتذر عما بدر من الطالب الفلسطينى.

وقد هنأت الدعوة السلفية نادر بكار، بحصوله على درجة الماجستير فى الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأمريكية، محتفية بذلك عن طريق إطلاق هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "دمت متألقا".

يشار إلى أن تسيبى ليفنى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة وزعيمة حزب كاديما قد قدمت استقالتها من الكنيست فى مايو 2012، وأصبحت وزيرة للخارجية فى عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون عام 2005 بعدما انسحب بنيامين نتنياهو مع باقى أعضاء حزب الليكود من الوزارة احتجاجا على سياسة فك الارتباط. ودعمت تسيبى ليـفـنى خطة "شارون" للانسحاب من غزة، وسهلت إقرارها من قبل .

نادر بكار - ليفنى (1)
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صورة لطلاب جامعة هارفارد أثناء زيارة ليفنى فى أقصى اليسار نادر بكار

نادر بكار - ليفنى (2)
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بيان اعتذار جامعة هارفارد عما بدر من الطالب الفلسطينى لوزيرة الخارجية الإسرائيلية

نادر بكار - ليفنى (3)
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تقرير الواشنطن تايمز عن محاضرة المسئولة الإسرائيلية

نادر بكار - ليفنى (4)
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ليفى أثناء ردها على تساؤلات طلاب جامعة هارفارد


>- الدعوة السلفية تهنئ نادر بكار بنجاحه فى هارفارد.. والإخوان: ثمن حلق لحيته

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