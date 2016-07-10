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8 أغذية طبيعية تخلصك من كابوس الكرش دون الحاجة لممارسة الرياضة

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8 أغذية طبيعية تخلصك من كابوس الكرش دون الحاجة لممارسة الرياضة 8 أغذية طبيعية تخلصك من كابوس الكرش دون الحاجة لممارسة الرياضة
يعانى ملايين الأشخاص حول العالم من تراكم الضارة حول البطن والخصر بسبب الخمول والعادات الغذائية الضارة التى يتبعونها، وحذرت العديد من الدراسات الطبية من أضرار ، إذ يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والعديد من الأمراض الأخرى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأغذية الطبيعية التى تساعدك على التخلص من الكرش دون الحاجة لممارسة الرياضة، وذلك حسبما نشر بموقع "موجز القراء" الأمريكى:

1. تناول الزبادى واللبن الرايب بشكل منتظم، حيث ثبت أن ذلك يساهم فى مكافحة الوزن الزائد والتخلص من الدهون المتراكمة حول البطن نظرا لاحتوائها على الكالسيوم والخمائر الحيوية.
>2. الشوفان والشعير من أفضل الأطعمة التى تساهم فى التخلص من دون الكرش، لأنها غنية بالألياف التى تعزز الشعور بالشبع وتساهم فى حرق الدهون، وذلك وفقا للدراسة المنشورة بمجلة "American Journal of Clinical Nutrition".
>3. تناول 4 أكواب من الشاى الأخضر يوميا يسرع معدلات حرق الدهون ويساعدك على التخلص من الكرش، وذلك حسب الدراسة المنشورة بمجلة التغذية.
>4. البيض غنى بتركيزات عالية من البروتين، وهو يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع، كما يساهم فى بناء العضلات، التى تسرع حرق الدهون.
>5. وفقا للمجلة البريطانية للتغذية يساهم السالمون فى التخلص من الدهون المتراكمة حول البطن نظرا لاحتوائه على تركيزات عالية من الأوميجا-3.
>6. التفاح والكمثرى: يساهمان فى حرق الدهون الزائد حول البطن، نظرا لاحتوائهما على تركيزات عالية من مركبات الفلافونويد، وكشفت دراسة حديثة نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد يساهم فى تقليل مؤشر كتلة الجسم BMI بشكل ملحوظ ويقلل دهون الخصر.
>7. بذور الكتان: تحتوى على مركبات رائعة لها تأثير سحرى فى مكافحة الدهون الزائدة حول البطن ومكافحة الكرش، تعرف باسم الليجنان، وللحصول على أفضل تأثير ينصح بإضافة ملعقة كبير من بذور الكتان إلى الزبادى.
>8. الخل: يساعد فى تنشيط الجينات المسئولة عن إنتاج أنزيمات تكسر الدهون الزائدة بالجسم وتعمل على حرقها.

- 6 نصائح غذائية مجربة للتخلص من الكرش.. قبل ما توصل للمركز الأول فى السمنة

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مصر 365

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