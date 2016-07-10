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شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 أوربيين ضلوا طريقهم في جبل شعم

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شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 أوربيين ضلوا طريقهم في جبل شعم شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 أوربيين ضلوا طريقهم في جبل شعم

تمكّن رجال قسم جناح جو شرطة رأس الخيمة، بمساعدة من قسم المرور والدوريات من إنقاذ ثلاثة سوّاح من الجنسية الأوروبية ضلّوا طريقهم في أعالي سلسلة جبال شعم بإمارة رأس الخيمة، أثناء تسلقهم مرتفعات قمم السلاسل الجبلية لاستطلاع السياحة البرّية في الإمارة.

وتم مسح المنطقة الجبلية والعثور على اثنين منهم، فيما تمكن فريق المرور والدوريات من إنقاذ السائح الثالث الذي سبقهم في النزول إلى أسفل الجبل. وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى إحدى مستشفيات الإمارة للتأكد من سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية.

ومن جانبه دعا المقدم طيّار سعيد اليمّاحي، كافة أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة البرّية، وخاصة في أعالي القمم الجبلية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.
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