الرئاسى الليبى:سيف القذافى موقوف على ذمة قضايا لا يسرى بشأنها العفو العام

أعرب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، عن قلقه من تصريحات آمر كتيبة أبوبكر الصديق العجمى العتيرى، بشأن العفو عن المتهم سيف الإسلام القذافى والذى تحتجزه الكتيبة بسجنه بمدينة الزنتان.

يذكر أن آمر كتيبة أبوبكر الصديق العقيد العجمى العتيرى قال الخميس الماضى إن قانون العفو العام جرى تنفيذه على «سيف الاسلام القذافى» رافضا نفى أو تأكيد مغادرته السجن.

وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إن سيف موقوف على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم الليبية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، موضحًا أنها لا تسقط بالتقادم ولا يسرى بشأنها العفو العام أو الخاص طبقًا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأعرب المجلس الرئاسى عن استعداده التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية خصوصًا محكمة الجنايات الدولية طبقًا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية احترامًا لمبدأ سيادة الدولة، ويتعهد بالإيفاء بكل التزامات الدولة الليبية فى هذا الخصوص.

وأكد المجلس استغرابه واستهجانه الشديدين من تصريحات العتيرى غير المسؤولة والتى ترسخ فكرة إمكانية الافلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على هكذا جرائم سواء فى وقت النظام السابق أو الجرائم التى ارتكبت بعد سقوط هذا النظام.

ودعا فى بيانه إلى إحكام العقل وعدم الانسياق وراء تأثيرات ظرفية أو مصالح شخصية تهدر فى نهاية المطاف حقوق الضحايا فى الاقتصاص بالقضاء العادل مشيدًا بالبيان الصادر من مجالس الزنتان الذى أكد على تواجد سيف الإسلام فى السجن وعدم الإفراج عنه، مثمنًا ومؤكدًا ما جاء فيه.

وأضاف أن «المجلس يؤكد اهتمامه البالغ بهذا الموضوع لتعلقه بمبدأ سيادة الدولة الليبية والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب وإقامة العدالة الجنائية على ترابها وبين مواطنيها وإحقاق الحق فيها».

من ناحية أخرى تصدت قوات الجيش الليبى الأحد، بمساندة أهالى منطقة "سلطان" جنوب أجدابيا- لمحاولة مليشيات "سرايا الدفاع عن بنغازي" لدخول مدينة بنغازى.

وقالت غرفة عمليات الجيش الليبى اليوم أن سلاح الجو دمر عدة عربات تابعة للمليشيات قرب بوابة "اجلادايه"، مؤكدة أن جميع الطرق المؤدية إلى بنغازى تحت السيطرة، بعد تدمير جميع العربات التى كانت تحاول التقدم من طريق الصحراء.

وفى السياق ذاته، نقلت الغرّفة عن آمر القوات الخاصة عميد ونيس بوخمادة، تأكيده على أن سلاح الجو استهدف رتلاً للمليشيات “سرايا الدفاع عن بنغازي” فى سلطان جنوبى أجدابيا.

وأضافت الغرفة أن اثنين من أهالى منطقة "سلطان" قتلا خلال دفاعهما عن المنطقة، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة لا زالت تجرى على طريق النهر بين القوات المسلحة والقوات المساندة ضد المليشيات الإرهابية.

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