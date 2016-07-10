محمد الشناوي: حققت حلم تأخر 7 سنوات.. الأهلي مسؤولية رفضت الاحتراف من أجل حملها

وصف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الجديد عودته للفريق بأنه حلم تأخر تحقيقه لسبع سنوات كاملة.

وانضم الشناوي للأهلي بشكل رسمي قادما من صفوف بتروجيت لخمس سنوات مقبلة، ومقابل ثلاث ملايين جنيه.

وعقب التوقيع الرسمي، تحدث محمد الشناوي للصحفيين داخل النادي.

واستقر الأهلي على قيد محمد الشناوي في قائمة الفريق الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وكل ما يلي على لسان محمد الشناوي للصحفيين

"سعيد بعودتي للأهلي ومنذ اتصل بي الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات رحبت جدا بالفكرة ولم تكن لي أي شروط".

"رفضت عرضا للاحتراف في البرتغال من أجل الأهلي لأنني لمست الجدية في رغبتهم، وأشكر إدارة نادي بتروجيت التي وافقت على رحيلي".

"أي لاعب يتمنى ارتداء القميص الأحمر خاصة أنني لعبت هنا لثمان سنوات من قبل، وأعرف أن المنافسة ستكون صعبة على حراسة عرين الأهلي في وجود حراس عمالقة أمثال شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم".

"اللعب للأهلي مسؤولية كبيرة، لكنني جاهز للتحدي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير والجهاز الفني وسوف أبذل كل ما بوسعى حتى أكون إضافة قوية للفريق".

"منذ رحيلي عن الأهلي قبل 7 سنوات كان هدفي واضحا بالعودة للفريق مجددا، بذلت جهود كبيرة ولعبت لفرق مثل حرس الحدود وطلائع الجيش ثم بتروجيت من أجل إثبات جدارتي وأحقيتي في أن أعود لبيتي مرة أخرى".

"شرط اللعب أساسيا؟ لا يمكن أن أضع شرطا للعب بشكل أساسي في الأهلي لأنني تربيت في هذا النادي وأعرف تقاليده جيدا، وكل ما يشغلني هو أن أتدرب أجتهد بقوة، حتى أكون جاهزا للمشاركة في أي وقت وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني".

"عندما رحلت عن الأهلي كنت أبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي، واستطعت اللعب أساسيا في الأندية التي لعبت لها خلال سبع سنوات حتى انضممت للمنتخب، وهو أمر مهم أسعى للمحافظة عليه بكل تأكيد".

"طموحاتي مع الأهلي كبيرة وأولها بالتأكيد أن أفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق، وعلى المستوى البعيد أتمنى إحراز أكبر عدد من البطولات مع الفريق".

"أحترم تعاقدي مع الأهلي وما يشغلني خلال الفترة المقبلة أن أكون إضافة للفريق وبعدها قد أفكر مجددا في الاحتراف".

"أحترم كل الحراس فى الأهلي والمنتخب لكنى أسعى بكل قوة لأن أكون الحارس الأول من خلال مجهودي في الملعب وسأبذل كل ما بوسعى من أجل تحقيق ذلك".

"أتمنى من جماهير الأهلي أن تساندني خلال الفترة المقبلة وسأسعى لأن أكون عند حسن ظنها".