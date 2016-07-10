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خبر في الجول - رحيل كهربا وحمودي يحرم مصطفى فتحي من الاحتراف

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خبر في الجول - رحيل كهربا وحمودي يحرم مصطفى فتحي من الاحتراف خبر في الجول - رحيل كهربا وحمودي يحرم مصطفى فتحي من الاحتراف

يبدو أن الزمالك سيرفض العرض المقدم من بولونيا الإيطالي لاستعارة مصطفى فتحي والمقدر بـ400 ألف يورو، والسبب هو رحيل أحمد حمودي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

FilGoal.com يستطيع تأكيد ذلك.

فالزمالك لا يستطيع الاستغناء عن اللاعب بعد رحيل حمودي الذي انتهت إعارته من بازل السويسري، إضافة لانتقال كهربا المحتمل إلى اتحاد جدة السعودي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر على رفض العرض المقدم لفتحي الذي لا يراه مغريا كي يدفعه للموافقة.

وكان يحيى علي وكيل حمودي قد أكد أن اللاعب سيعود لبازل، فهو يمتلك العديد من العروض للرحيل عن الفريق. (طالع التفاصيل)

وعقب لقاء القمة يوم السبت بين الزمالك والأهلي، يتجه مجلس إدارة الأول إلى إعارة كهربا إلى الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

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