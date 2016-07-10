فيلم «The Secret Life of Pets» يقترب من صدارة شباك التذاكر بأمريكا

إقتربت إيرادات فيلم “الحياة السريه للحيوانات _The Secret Life of Pets” ، من تخطى حاجز ال99مليون دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بتجاوزة فيلم Finding Dory”’،رغم وصول إيرادات الأخير إلى 418مليو دولارا.

فيلم The Secret Life of Pets تدور أحداثه حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، حيث تنقلب حياة الكلب” ماكس “رأسا على عقب شراء مالكه كلب آخر اسمه “ديوك”، وتبدأ بينهم خلافات كثيرة.

العمل من بطولة كيفن هارت ،ليك بيل إيلى كمبر، جينى سلات، ستيف كوجان ،لويس سى كى ،إريك ستونستريت ،البرت بروكس، دانا كارفى ،بوبى موينيهان، ومن إخراج كريس ريناود.