تقرير – هاشتاج دعم ميسي ينقلب ضده

أطلق نادي برشلونة حملة لدعم ليونيل ميسي نجمه بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرا هو والده لارتكابه جريمة التهرب الضريبي.

وأطلق نادي برشلونة وسما (نحن جميعا ليو ميسي) وذلك لدعم النجم الأرجنتيني معنويا عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا للمرة الثانية خلال عام من نفس المنتخب تشيلي وأعلن البرغوث اعتزاله اللعب دوليا، إضافة إلى صدور الحكم ضده.

ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ردود أفعال الجماهير على "هاشتاج" برشلونة والذي جاء غاضبا للغاية من ميسي والفريق الكتالوني.

وجاء رد أحد الجماهير "لسنا جميعا ليو ميسي لأننا ندفع الضرائب التي علينا من دون الذهاب للمحكمة لسدادها".

بينما غرد مشجع أخر قائلا:"حان الوقت لنظهر دعمنا، يجب ألا ندفع ضرائبنا".

في حين أن البعض اتجهوا للسخرية من ميسي قائلين "جالست طفلا رضيعا لجيراني ومنحوني 15 جنيها إسترليني، لا أدفع الضرائب".

إليكم بعض التغريدات