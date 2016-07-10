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فوائد صحية مثيرة للشبت تجعلك حريصا على إضافته لنظامك الغذائى اليومى

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فوائد صحية مثيرة للشبت تجعلك حريصا على إضافته لنظامك الغذائى اليومى فوائد صحية مثيرة للشبت تجعلك حريصا على إضافته لنظامك الغذائى اليومى
وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الشبت من الخضروات التى يجب إضافتها على نظامك الغذائى، وقد استخدم الشبت منذ فترة طويلة لأغراض طبية، وذلك لاحتوائه على المعادن والفلافونويد والأحماض الأمينية وبعض مركبات "monoterpene".

وتابع أنه يحتوى على فيتامين ب المركب، وجميع هذه الخصائص يكون لها تأثير مهدئ للأعصاب وتساعد فى إفراز بعض الهرمونات التى ينتج عنها النوم جيدا فى الليل، كما أنه يساعد على التخلص من المشاكل الناجمة عن الاضطرابات العصبية والعصبية وفرط النشاط.

وحسب التقرير أن الشبت يحتوى على زيوت أساسية تساعد فى إفراز العصارة الهضمية، وبالتالى فأنه يعد فاتح للشهية ومعالج لمشكلة الإمساك، كما أنه طارد للغازات من البطن، كما أن الاستهلاك المنتظم للشبت يساعد فى مكافحة هشاشة العظام، لأنه غنى بالكالسيوم ومفيد أيضا فى علاج مرض السكر وتوازن مستويات الأنسولين ويعزز مناعة الجسم ولدية قدرة على منع العدوى البكتيرية.

ذكر التقرير أن الشبت مفيد فى علاج الإسهال والدوسنتاريا ومحاربة الالتهابات الفطرية، لأنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالى فهو يستخدم فى علاج الألم الذى يحدث بسبب الالتهابات المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدى والنقرس.


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