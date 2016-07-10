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المرصد السورى:مقتل وإصابة 6 آلاف شخص خلال 80 يوما من القصف على حلب

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المرصد السورى:مقتل وإصابة 6 آلاف شخص خلال 80 يوما من القصف على حلب المرصد السورى:مقتل وإصابة 6 آلاف شخص خلال 80 يوما من القصف على حلب
ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا الأحد، وأكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب 5 آلاف آخرون خلال 80 يوما من استمرار الاشتباكات وعمليات القصف فى مدينة حلب من 22 أبريل الماضى حتى اليوم.

وأوضح المرصد، أن عمليات القصف المستمر على مدينة حلب أدت إلى دمار كبير فى ممتلكات مواطنين والمرافق العامة والمستشفيات، وإصابة نحو 5 آلاف شخص بجراح، مشيرا إلى أن 805 مواطنين مدنيين، بينهم 179 طفلا دون سن الـ 18، و123 مواطنة فوق سن الـ 18، قتلوا منذ 22 أبريل الماضى.

وفى نسف الإطار ذكر المرصد أن القيادى فى حزب الله اللبنانى "أبو على النقيب" قتل خلال اشتباكات مع الفصائل الاسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة فى مزارع الملاح قرب طريق الكاستيلو شمال حلب، فى حين قتل قيادى فى جبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى منطقة الملاح.

وبلغت عدد الغارات التى نفذتها طائرات حربية منذ صباح اليوم على أماكن فى منطقة الملاح وطريق الكاستيلو وحى بنى زيد شمال حلب حوالى 30 غارة، ترافق ذلك مع قصف مكثف من قبل قوات النظام على المناطق ذاتها، كذلك قصفت قوات النظام مناطق فى بلدة عندان بريف حلب الشمالى.
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