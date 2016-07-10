رجال الإمارات يلتحقون بالخدمة الوطنية تطوعاً

التحق اليوم بالمعسكرات التدريبية بالقيادة العامة للقوات المسلحة رجال الإمارات الراغبون في خدمة وطنهم تطوعا مرسخين مسؤولياتهم ووقتهم لمصلحة الوطن بكل إصرار وعزيمة بعد الإعلان عن إستقبال طلبات التسجيل لإلتحاق المواطنين من الفئة العمرية 30 وحتى 40 سنة بشكل اختياري إلى صفوف الخدمة الوطنية نظرا للرغبة التي أبدوها والتجاوب الكبير لأبناء الإمارات بمختلف فئاتهم العمرية تجاه خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز ودون أي تردد في تقديم الغالي والنفيس لأجل وطنهم.

وأوضحت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية أن مدة البرنامج التدريبي للفئة العمرية المذكورة ستستمر 15 أسبوعا فقط مستقبلة المواطنين من مختلف مناطق الدولة في يوم تاريخي جديد يضاف إلى تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الخالد وسيردد التاريخ أنه في مثل هذا اليوم العاشر من يوليو 2016 التحقت أول دفعة من متطوعي الخدمة الوطنية وعلى مرور الأيام والأعوام سيظل هذا اليوم موضع فخر واعتزاز.

وهنأ اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة الوطنية التاريخية، معربا عن فخره واعتزازه بهذه اللحظة التي سيسجلها تاريخ دولة الإمارات بقيام رجال الوطن بتأدية خدمتهم الوطنية بشكل اختياري، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى وطنيتهم وإنتمائهم للقيادة الرشيدة والوفاء لترابه.

والتقى رئيس الهيئة خلال تفقده لمراسم استقبال المجندين المتطوعين مع عدد من رجال الإمارات واستهل حديثه بمقولة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن جيش الإمارات هو درعها الواقي للحفاظ على التراص الوطني وصيانة الأرواح وحماية ثروة هذا البلد.. مشيدا بإنتمائهم ووطنيتهم ومعنوياتهم العالية التي بدت واضحة منذ الدقائق الأولى على تواجدهم في معسكر التدريب.

ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن فتح باب التسجيل للتطوع توافد رجال الإمارات لينالوا شرف الالتحاق بالخدمة الوطنية مما دفع الهيئة لتمديد التسجيل أكثر من مرة ليتاح لأكبر عدد منهم نيل هذا الشرف العظيم.

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