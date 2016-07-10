السجن من 3 إلى 25 عاما لـ 18 إخوانيا وبراءة 3 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، بالسجن من 3 إلى 25 سنة لـ 18 من عناصر الإخوان، لاتهامهم فى أحداث عنف، والانضمام لجماعة محظورة، بقرية التوفيقية، مركز سمالوط، شمال المنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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حيث قضت المحكمة بالسجن لعدد 18 إخوانياً، ما بين 3 سنوات حضورياً لاثنين من المتهمين و10 أشخاص 15 سنة غيابيا، بالإضافة إلى 25 سنة لـ6 متهمين آخرين، كما تضمن قرار المحكمة براءة 3 متهمين حضوريا لعدم كفاية الأدلة.
كانت قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط شهدت أحداث عنف فى فبراير 2015، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى فى ديسمبر من العام الماضي.
>ضبط 4 قطع سلاح بدون ترخيص و3 قضايا مخدرات و3 هاربين من قضايا جنائية بالمنيا
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