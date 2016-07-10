السجن من 3 إلى 25 عاما لـ 18 إخوانيا وبراءة 3 آخرين فى أحداث عنف بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم، بالسجن من 3 إلى 25 سنة لـ 18 من عناصر الإخوان، لاتهامهم فى أحداث عنف، والانضمام لجماعة محظورة، بقرية التوفيقية، مركز سمالوط، شمال المنيا.

حيث قضت المحكمة بالسجن لعدد 18 إخوانياً، ما بين 3 سنوات حضورياً لاثنين من المتهمين و10 أشخاص 15 سنة غيابيا، بالإضافة إلى 25 سنة لـ6 متهمين آخرين، كما تضمن قرار المحكمة براءة 3 متهمين حضوريا لعدم كفاية الأدلة.

كانت قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط شهدت أحداث عنف فى فبراير 2015، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى فى ديسمبر من العام الماضي.

ضبط 4 قطع سلاح بدون ترخيص و3 قضايا مخدرات و3 هاربين من قضايا جنائية بالمنيا

>