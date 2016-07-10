هادى يتفقد قوات الجيش في مأرب ويطالبها بالاستعداد لتنفيذ الأوامر العسكرية

تفقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قوات الجيش الوطني المتواجدة في محافظة مأرب خلال زيارته اليوم للمحافظة واطلع على مستوى جاهزيتها القتالية، مطالبا إياها بمزيد من اليقظة والاستعداد القتالي والاستعداد لتنفيذ الاوامر العسكرية على اكمل وجه .

وأكد الرئيس هادي في لقائه بالقيادات العسكرية وقيادة السلطة المحلية في المجمع الحكومي، أن الحكومة اليمنية لن تعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة التي أعلنها مبعوثها الدولي اسماعيل ولد الشيخ.

وأوضح هادي في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الحوثيين يسعون عبر مشاورات الكويت إلى شرعنة انقلابهم وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين.

> وقال إننا لن نعطي الانقلابين ما يريدون من شرعنة انقلابهم عبر مشاورات الكويت .. ولن يلقوا منا إلا الصمود في ‏الميادين سياسيا وعسكريا.

وأضاف ، إننا كنا بالأمس مع الأمم المتحدة وهي تحاول معنا تشكيل حكومة ائتلافية فقلنا لهم سنصدر بيانا باننا لن نذهب إلى مشاورات الكويت ولن يقبل اليمنيون أن تكون بلادهم دولة فارسية .. مشيرا إلى أنه حينما سقطت صنعاء في أيدى الانقلابيين قال سياسي إيراني إن صنعاء هي رابع عاصمة عربية أصبحت بيد ايران.

وأشار الرئيس هادي إلى أنه سبق وأن حذر العالم من مخطط إيران وهدفها من باب المندب وكيف أنها تسعى لإخضاع العالم من خلال سيطرتها على ممري هرمز وباب المندب.

وذكر هادى أننا نقف اليوم في مأرب عاصمة إقليم سبأ وسوف نكون قريبا في صنعاء عاصمة اليمن الاتحادية وسنحتفل بتحريرها مثلما احتفلنا في رمضان الماضي بتحرير عدن.

ووجه حديثه الى اليمنيين بصنعاء قائلا ” يا أهلنا في صنعاء قريبا سنكون بين صفوفكم ونطهر عاصمتنا من الفئة الباغية .. كما وعدتكم سابقا من العاصمة المؤقتة عدن أعدكم من هنا في مأرب بأننا سنرفع علم الجمهورية اليمنية في مران”- يقصد منطقة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين -.

وقال الرئيس هادي، إننا لن نتراجع عن أحلام اليمنيين في يمن اتحادي تسوده العدالة والمواطنة ولن نسمح للحوثيين بإقامة دولة فارسية في اليمن كما لن نسمح للحوثي التطاول على 25 مليون يمني وتحويل اليمن إلى دولة تابعة لإيران.

وحيا هادي المرابطين في الجبهات مؤكدا أن تضحيات جنود الجيش الوطني والمقاومة لن تذهب هدرا وسيتم استعادة الدولة ومؤسساتها من الفئة الباغية.. ووجه الشكر لدول التحالف ا لعربي بقيادة السعودية والامارات على كل ما يقدموه من دعم عسكري وانساني وسياسي لليمن.

ورافق الرئيس اليمنى في زيارته نائب الرئيس الفريق على محسن الأحمر ومستشاروه وعدد من الوزراء .

أ ش أ