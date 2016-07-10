انسى أدوية الاكتئاب.. تناول طبق كبير من الخضار والفاكهة يمنحك السعادة

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للخضروات والفاكهة، حيث ثبت أنها تمنع الإصابة بالأمراض الخطيرة وتمنح الجسم الطاقة اللازمة التى يحتاجها، نظرا لاحتوائها على قدر عالٍ من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أن تناول طبق كبير من الخضروات والفاكهة الطازجة يوميا يساهم فى تعزيز شعور الإنسان بالسعادة ويحميه من الإصابة بالاكتئاب.

وأشرف على هذا البحث فريق من العلماء الأستراليين، وشملت 12500 شخص، واستمرت لمدة 6 أعوام، وأضافت الدراسة أن الأكل الطبيعى هو أفضل وسيلة لتعزيز صحة المخ وحمايته من الأمراض.

ومن جانبه علق البروفيسور أندرو أوزوالد، الباحث بجامعة وارويك البريطانية على هذه النتائج، مشيرا إلى أن تناول 8 حصص غذائية من الخضروات والفاكهة يوميا يجعل الإنسان يشعر بسعادة كبيرة، تعادل فرح شخص كان يعانى من البطالة وحصل توا على وظيفة جديدة.

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