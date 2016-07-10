روان كمال أول بريطانية - سودانية تلقى مصرعها فى صفوف داعش بالعراق

نقلت صحيفة الديلى ميل عن الإعلام السودانى مقتل طالبة الطب البريطانية من أصل سودانى روان كمال زين العابدين التى لقت حتفها يوم الخميس فى العراق فى ضربة جوية بريطانية لتصبح أول بريطانية تقتل فى ضربات التحالف الدولى بعد التحاقها بداعش.

ونجا زوج وابنة روان الرضيعة من القصف الذى لم يتحدد مكانه داخل العراق بالضبط، إلا أن غالبية أعضاء داعش الأجانب يعيشون بالموصل، أحد أقوى معاقل التنظيم الإرهابى، ولكن لم تؤكد وزارة الخارجية البريطانية مقتل الفتاة من عدمه، طبقا للصحيفة البريطانية.

وكانت الطالبة ذات الـ22 عاما قد تركت بريطانيا لتدرس الطب فى الخرطوم، ثم سافرت من ضمن ثمانية طلاب طب بريطانيين آخرين التحقوا بداعش للعمل لمستشفيات ضمن سيطرة التنظيم، طبقا للديلى ميل.

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