تجدد القتال العنيف فى جنوب السودان بين قوات "سلفاكير" و"رياك مشار"

أكدت صحيفة سودان تريبون تجدد القتال العنيف فى جوبا عاصمة جنوب السودان، بين القوات المتناحرة التى أبرمت اتفاق سلام فى أغسطس من العام الماضى.

ووقعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأحد فى (الجبل) حيث تنتصب قاعدة لقوات المعارضة من الجيش الشعبى لتحرير السودان، كما أنها مقر إقامة النائب الأول للرئيس رياك مشار، قبل أن ينتقل القتال لاحقا إلى المنطقة القريبة من مطار البلدة الرئيسى.

وقال مسؤولون وشهود عيان للصحيفة، إن قوة موالية لسلفا كير هاجمت القيادة العامة للمعارضة، حيث يرتكز أيضا رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة، الجنرال سيمون جوتش.

وقال جيمس قاديت داك، السكرتير الصحفى لرياك مشار "قواتنا تعرضت لهجوم عنيف صباح اليوم، شنته قوات الرئيس سلفا كير".

ويقع مقر إقامة مشار فى منطقة (الجبل) على بعد 5 كيلومترات من القصر الرئاسى، وسط مدينة جوبا.

>وشوهدت الدبابات والمدفعية الثقيلة تتحرك من القصر الرئاسى ومقر الشرطة نحو منطقة (الجبل) حيث يجرى تبادل كثيف لإطلاق النار.

- أخبار جنوب السودان..سماع إطلاق نار قرب مقر بعثة الأمم المتحدة فى جوبا