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روسيا تنتظر توضيحات من «ناتو» حول خططه التوسعية

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روسيا تنتظر توضيحات من «ناتو» حول خططه التوسعية روسيا تنتظر توضيحات من «ناتو» حول خططه التوسعية

ماريا زاخاروفا

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، في تعليق لها على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي”ناتو”، المنعقدة في وارسو يومي 8 و9 يوليو، أن موسكو تنتظر توضيحات من الحلف حول خططه التوسعية المعلنة، وذلك خلال الاجتماع القادم لمجلس “روسيا – الناتو”.

وسيعقد الاجتماع في بروكسل على مستوى المندوبين الدائمين لدول الحلف وروسيا في 13 يوليو الجاري، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وتابعت زاخاروفا إن الناتو يركز جهوده على ردع “تهديدات من الشرق” لا أساس لها، وذلك بخلاف الحاجة الموضوعية إلى دعم السلام والاستقرار في أوروبا وإلى جمع طاقات كل اللاعبين الدوليين المسؤولين من أجل التصدي للتحديات الحقيقية غير الوهمية التي يواجهها عالمنا المعاصر، ومنها الخطر الإرهابي الآتي من الاتجاه الجنوبي.

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