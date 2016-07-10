وزارة الثقافة تطلق المكتبة الوطنية الإلكترونية في 20 يوليو

تطلق وزارة الثقافة المكتبة الوطنية الإلكترونية تحت عنوان “الكتب خانة” يوم 20 يوليو الجاري.

وذكرت وزارة الثقافة – في بيان اليوم الأحد – أن الكتب خانة عبارة عن موقع إلكتروني يستهدف إنشاء أكبر مكتبة للوثائق والكتب المصرية.

وأوضح رئيس دار الكتب والوثائق القومية الدكتور شريف شاهين أن الموقع سينطلق بألف كتاب من إصدارات الهيئة العامة للكتاب ودار الكتب، ومن المتوقع أن يضم 20 ألف كتاب بحلول نهاية العام.

وأضاف أن الكتب خانة سيضم كل إصدارات دار الكتب التي مر عليها 100 عام ولا تخضع لحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن بعض الإصدارات سيتم الإطلاع عليها بمقابل مادي، نظرا لأهميتها المادية والتراثية.

وتابع أن الموقع سيكون سببا في تسهيل عمليات البحث للدارسين والباحثين، ولن يحتاجوا إلى السفر للقاهرة من أجل الإطلاع على الكتب، لافتا إلى أن القائمين على الموقع انتهوا من جمع كل إصدارت دار الكتب، ويجرى التواصل مع قطاعات وزارة الثقافة للحصول على كل إصداراتها.

وأعلن رئيس دار الكتب والوثائق القومية توفير خدمة الكتب المسموعة لمساعدة فاقدي البصر في الإطلاع على كل إصدارات الوزارة.

أ ش أ