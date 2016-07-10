صراع الصفقات - تقرير: ماتا قد يرحل إلى يوفنتوس من أجل قدوم بوجبا ليونايتد

قالت صحيفة صنداي بيبول إن مانشستر يونايتد يفكر في إجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل تخفيض القيمة المطلوبة من قبل الأخير للاستغناء عن بول بوجبا.

فأشارت إلى أن يونايتد قد يعرض خوان ماتا على البيانكونيري لتخفيض مبلغ الـ100 مليون جنيه إسترليني المطلوب للتخلي عن الدولي الفرنسي.

ويسعى يونايتد لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل استعدادا للعودة إلى المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مدربه الجديد جوزيه مورينيو.

وكانت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية قد أكدت أن يونايتد قد يجعل بوجبا أغلى لاعب في التاريخ من خلال العرض المالي المقدم ليوفنتوس والمقدر بـ100 مليون جنيه إسترليني.