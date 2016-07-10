ردا على تقارير رحيله ليونايتد.. ماتويدي: لا أفكر في شيء سوى اليورو

قال بليز ماتويدي متوسط ميدان باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إن لديه عقدا يربطه بفريقه، نافيا رحيله إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت ماتويدي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية مع بول بوجبا زميله في منتخب فرنسا ولاعب يوفنتوس.

وصرح ماتويدي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي بطولة يورو 2016 بين فرنسا والبرتغال الأحد "أنا أركز بنسبة 100% على بطولة اليورو، أعيش الحدث".

وأضاف "أركز جدا مع منتخب فرنسا ولا أريد التفكير في أي أشياء أخرى".

واستطرد "لطالما قلت، لدي عقدا مع باريس سان جيرمان".

وأتم "أعيش في لحظة استثنائية، قد لا تتكرر أبدا، لذا فأنا أتعايش مع الحدث بنسبة 100%، ولا أسأل نفسي حول فريقي المقبل".

ويشارك ماتويدي مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 المقامة في بلاده، ووصل مع الديوك إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره منتخب البرتغال يوم الأحد.