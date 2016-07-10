أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ردا على تقارير رحيله ليونايتد.. ماتويدي: لا أفكر في شيء سوى اليورو

Google+ Print
ردا على تقارير رحيله ليونايتد.. ماتويدي: لا أفكر في شيء سوى اليورو ردا على تقارير رحيله ليونايتد.. ماتويدي: لا أفكر في شيء سوى اليورو

قال بليز ماتويدي متوسط ميدان باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إن لديه عقدا يربطه بفريقه، نافيا رحيله إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت ماتويدي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية مع بول بوجبا زميله في منتخب فرنسا ولاعب يوفنتوس.

وصرح ماتويدي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهائي بطولة يورو 2016 بين فرنسا والبرتغال الأحد "أنا أركز بنسبة 100% على بطولة اليورو، أعيش الحدث".

وأضاف "أركز جدا مع منتخب فرنسا ولا أريد التفكير في أي أشياء أخرى".

واستطرد "لطالما قلت، لدي عقدا مع باريس سان جيرمان".

وأتم "أعيش في لحظة استثنائية، قد لا تتكرر أبدا، لذا فأنا أتعايش مع الحدث بنسبة 100%، ولا أسأل نفسي حول فريقي المقبل".

ويشارك ماتويدي مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016 المقامة في بلاده، ووصل مع الديوك إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره منتخب البرتغال يوم الأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع