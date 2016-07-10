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إيران: السعودية تدعم الإرهاب بعد حضور أمير سعودي مؤتمر المعارضة الإيرانية

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إيران: السعودية تدعم الإرهاب بعد حضور أمير سعودي مؤتمر المعارضة الإيرانية إيران: السعودية تدعم الإرهاب بعد حضور أمير سعودي مؤتمر المعارضة الإيرانية

العلم الإيراني

اتهمت إيران المملكة العربية بدعم الإرهاب بعد أن شارك الأمير تركي الفيصل المدير السابق للمخابرات في تجمع حاشد في باريس نظمه معارضون إيرانيون منفيون وقال لهم إنه يريد أن تسقط الإيرانية.

وبحسب رويترز نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية لم تذكر اسمه قوله “السعوديون يلجأون لإرهابيين معروفين… كما فعلوا أيضا في العراق واليمن وسوريا. هذا يوضح أنهم يستخدمون الإرهاب والإرهابيين لتمرير أهدافهم ضد الدول الإسلامية في المنطقة.”

وكان الأمير تركي الفيصل ألقى كلمة في تجمع حاشد يوم السبت نظمه الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المنفية التي تسعى للإطاحة بالقيادة الدينية في إيران التي تأسست بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

أ ش أ

 

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