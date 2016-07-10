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إيمان البحر درويش:ما تعرضت له فى «رامز بيلعب بالنار» عقوبته الحبس

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إيمان البحر درويش:ما تعرضت له فى «رامز بيلعب بالنار» عقوبته الحبس إيمان البحر درويش:ما تعرضت له فى «رامز بيلعب بالنار» عقوبته الحبس

 أكد الفنان إيمان البحر درويش، أن ما تعرض له من إصابات خلال إستضافته فى برنامج “رامز بيلعب بالنار” ،يعرض الفنان رامز جلال للحبس،خاصة بعد تهرب مسئولى MBC  من وعودهم بتحمل مصاريف علاجه فى لندن.

إيمان الذى كشف عن أصابته بعدد كبير من الكدمات والالتهابات،و منها تهتك خطير فى الكتف اليسرى ،التهاب حاد فى الأوتار ،وإصابة فى العمود الفقرى بالفقرتين الرابعة والخامسة،مشيرا إلى إختلاف ما تعرض له عن ماحدث فى البرنامج نفسه العام قبل الماضى مع الفنانة أثار الحكيم،والت بموجبه حكما بالتعويض.

وأوضح “إيمان”، “أن الاختلاف بين واقعة الفنانة آثار الحكيم واصابتي من هذه الحلقة، أن القانون حدد السجن والحبس للاصابة حتى ولو خطأ أو من غير عمد ، ومن المؤكد أن رامز لم يقصد إيذائي ولكن الغريب أنه لم يكلف نفسه الاطمئنان على من تسبب له في هذا الضرر البالغ “.

كما أضاف “والأغرب من ذلك تهرب ال mbc من وعودها بتحمل نتيجة هذا الخطأ والضرر رغم ما تحققه من مكاسب طائلة ،الا اذا كانت تود تحميل رامز هذا الخطأ كاملا والذي تكون عقوبته الحبس”.

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