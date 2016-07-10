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الأهلي يستقر على قيد الشناوي إفريقيا

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الأهلي يستقر على قيد الشناوي إفريقيا الأهلي يستقر على قيد الشناوي إفريقيا

استقر النادي الأهلي على قيد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الجديد في القائمة الإفريقية عن الموسم الحالي.

وكان الأهلي يفاضل بين الصفقات التي بإمكانهم التوقيع معها خلال الفترة السابقة، قبل اتخاذ قرار قيد اللاعب من عدمه. (طالع التفاصيل)

واتخذ الأهلي قرارا صباح اليوم الأحد بقيد الشناوي في قائمته الإفريقية بعدما تعاقد مع الحارس رسميا.

ويمتلك الأهلي 4 مقاعد في قائمته الإفريقية، قد يقيد فيها كريم نيدفيد العائد من الإعارة أو محمد حمدي زكي.

ولن يستطيع النادي الأهلي قيد محمد الشناوي إفريقيا قبل إتمام إجراءات قيده محليا أولا، حيث سيتمك فتح باب القيد محليا خلال الأيام المقبلة.

ويعد الشناوي هو أولى صفقات النادي الأهلي الصيفية للموسم المقبل، حيث استعاد ناشئه السابق لمدة 5 مواسم مقبلة، ومقابل 3 مليون جنيه لبتروجيت.

ويمر الأهلي بموقف سئ في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إذ أن الفريق خسر أول مباراتين في المجموعة الأولى أمام زيسكو الزامبي وأسيك ميموزا الإيفواري.

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