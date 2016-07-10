الرئيس اليمنى: الانقلابيون لن يجدوا منا إلا الصمود بالميادين سياسيا وعسكريا

قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أن اليمنيون احتفلوا فى الـ27 من رمضان بتحرير عدن، مؤكدا أنهم سيحتفلون بتحرير صنعاء قريبا وباقى المحافظات.

وتابع الرئيس اليمنى مخاطبا سكان صنعاء: الانقلابيون لن يجدوا منا إلا الصمود فى الميادين سياسيا وعسكريا وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم .

وأضاف الرئيس اليمنى: سنكون قريبين من صفوفكم ونطهّرها من الفئة الضالة لن نعطى الانقلابيين ما يريدونه من شرعنة لانقلابهم ، وسنرفع علم الجمهورية اليمنية فى قمم جبال مران فى صعدة.

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