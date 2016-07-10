بالفيديو.. سويسى يمثل فيديو دجل وشعوذة للسخرية من إعلانات السحر بالفضائيات

سخر شاب بالسويس من إعلانات السحر والشعوذة والدجل بالفضائيات، حيث أعد فيديو لنفسه يقدم من خلاله أنه معالج روحانى ودجال.

وأطلق الشاب معتز عبد المعين، على نفسه خلال الفيديو اسم الشيخ معتز أبو بلال خريج جامعة الدجل والشعوذة.



>سويسى يمثل فيديو دجل وشعوذة للسخرية من إعلانات... by youm7

وأكد معتز عبدالمعين، أن هذا الفيديو سخرية من انتشار إعلانات المشعوذين والدجالين بالتليفزيون التى تظهر يوميا.

وأكد معتز، أنه من واجبنا جميعا أن نعمل على توعية المواطنين بخطورة هؤلا المشعوذين والدجالين حتى لا يتم النصب عليهم.

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