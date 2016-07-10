بالصور.. إحالة تمريض مستشفى المبرة للتحقيق بسبب التقصير فى العمل

قرر الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى بالشرقية، إحالة عدد من التمريض بمستشفى المبرة بالزقازيق للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، اليوم الاحد، كما شدد على رفع مستوى الخدمة الطبية بعد رصده شكاوى من المرضى المحتجزين.

كان مدير التأمين الصحى بالشرقية، قد قام بالمرور على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمحضن وقسم الداخلى باطنة رجال بمستشفى المبرة، وتم مناظرة بعض الحالات بالطوارئ وقسم الباطنة، وتبين التزام الأطباء والتمريض والعاملين وتواجدهم بأماكن عملهم بالأقسام، كما رصد شكاوى من المرضى بالقصور فى تقديم الخدمة الطبية.

تم التنبيه على الأطباء والتمريض بسرعة الاستجابة لطلبات المرضى وتذليل أى مشاكل تواجه المرضى والاهتمام بحالاتهم المرضية، وتبين عدم تواجد بعض التمريض فى النوبتجية ساعة المرور، وتم إحالتهم للتحقيق.

وفى ذات السياق، عقد الدكتور هشام عبد الحفيظ اجتماعا بحضور مديرى المستشفيات والإدارات، شدد فيه على رفع مستوى الخدمة الطبيبة وحضور الأطباء، أعلن خلاله عن وضع خطة تدريب فى جميع مجالات العمل "مخازن – ومناقصات - وسلامة وصحة مهنية – والأمن – وشئون عاملين – واستحقاقات – ومعاشات - وتموين طبى – وشئون قانونية - وخدمة مواطنين- والجودة- ومكافحة العدوى"، ويحاضر فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين فى هذه المجالات، وذلك للنهوض بالعنصر البشرى بالفرع والوحدات، مما يؤثر ذلك بالإيجاب على تطوير العمل فى جميع النواحى، حرصا على تطوير الكوادر البشرية بالفرع ووحداته من أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وتمريض وإداريين فى مجالات العمل المختلفة.



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مدير التأمين الصحى يتفقد مستشفى المبرة



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متابعة العمل فى الحضانات



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فحص الحالات المرضية والاستماع لشكواهم



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التشديد على رفع الخدمة الطبيبة



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مجازاة المقصيرين فى عملهم تجاه المرضى

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