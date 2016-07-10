بدء الدراسة بشعبة الإعلام لأول مرة بكلية الآداب جامعة القناة

قال الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، إن الكلية استعدت للعام الجامعى الجديد بتعديل لائحة الدراسة بالكلية لتتضمن "أقسام وشعب وبرامج"، منها الإعلام لأول مرة ثم اللغة اللاتينية كاليونانى واللاتينى مع تشعيب بعض الأقسام لمواكبة التطور الحديث فى قطاع كليات الآداب، ومنها إنشاء شعبة نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن هناك 3 برامج متميزة، الأول برنامج الترجمة الفورية الإنجليزية، والثانى برنامج فى الترجمة الفورية الفرنسية، والثالث برنامج مميز فى نظم المعلومات الجغرافية، وهذه البرامج الثلاث يقبل الطالب بها عن طريق تنسيق داخلى بالكلية.

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