ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية داخل محلى أسلحة وبقالة فى حملة بطنطا والمحلة

شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، حملة على محلات بيع أدوات الصيد ومحلات البقالة، لضبط الألعاب النارية محدثة الصوت والشرر، لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، أسفرت عن ضبط 804 صاروخ ألعاب نارية داخل محل لبيع الأسلحة بطنطا ومحل بقالة بمدينة المحلة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين يفيد بضبط "أيمن ال ع ال" 57 سنة، المدير المسئول عن محل للأسلحة بشارع عزيز فهمى أول طنطا، مقيم شارع الحكمة دائرة القسم، وبحوزته 204 صواريخ ألعاب نارية محدثه للصوت والشرر فى المحضر رقم 17363 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016.

كما تم ضبط "كريمة إ ح" 53 سنة، صاحبة محل بقالة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، وبحوزتها 600 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى المحضر 9982 جنح ثان المحلة لسنة 2016.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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