أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية داخل محلى أسلحة وبقالة فى حملة بطنطا والمحلة

Google+ Print
ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية داخل محلى أسلحة وبقالة فى حملة بطنطا والمحلة ضبط 800 صاروخ ألعاب نارية داخل محلى أسلحة وبقالة فى حملة بطنطا والمحلة
شنت إدارة مباحث بالغربية، بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، حملة على محلات بيع أدوات الصيد ومحلات البقالة، لضبط الألعاب النارية محدثة الصوت والشرر، لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال، أسفرت عن ضبط 804 صاروخ ألعاب نارية داخل محل لبيع الأسلحة بطنطا ومحل بقالة بمدينة المحلة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين يفيد بضبط "أيمن ال ع ال" 57 سنة، المدير المسئول عن محل للأسلحة بشارع عزيز فهمى أول طنطا، مقيم شارع الحكمة دائرة القسم، وبحوزته 204 صواريخ ألعاب نارية محدثه للصوت والشرر فى المحضر رقم 17363 جنح قسم أول طنطا لسنة 2016.

كما تم ضبط "كريمة إ ح" 53 سنة، صاحبة محل بقالة بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، وبحوزتها 600 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى المحضر 9982 جنح ثان المحلة لسنة 2016.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

- ضبط 6400 قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين فى أسيوط
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه