السيطرة على حريق محدود بـ"تندة" و3 دراجات نارية تابعة لأمن مدرسة بالأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم الأحد، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى 3 دراجات نارية وتندة بمدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية بشارع السلاينة بمدينة إسنا، دون مصابين أو متوفين بالحريق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمدينة إسنا يفيد اندلاع النيران فى تندة مدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية بشارع السلاينة بمدينة إسنا، فأمر على الفور بانتقال سيارة إطفاء للسيطرة على النيران.

وعلى الفور حضرت للمدرسة سيارة إطفاء وسيارة نجدة، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقى غرف المدرسة، وتبين من خلال التحريات أن حرارة الطقس تسببت فى انفجار تنك بنزين خاص بـ3 موتوسيكلات خاصة بأمن المدرسة، ونشبت النيران فى تندة المدرسة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- بالصور.. السيطرة على حريق بأشجار مدرسة ثانوية فى إسنا

>