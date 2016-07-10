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إصابة شاب بطلق نارى على يد عمه وخاله بعد رفضهما زواجه من فتاة بالعائلة

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إصابة شاب بطلق نارى على يد عمه وخاله بعد رفضهما زواجه من فتاة بالعائلة إصابة شاب بطلق نارى على يد عمه وخاله بعد رفضهما زواجه من فتاة بالعائلة
اتهم شاب عشرينى عمه وخاله بإطلاق النار عليه بناحية عرب بنى واصل دائرة مركز ساقلته، ما نتج عنه إصابته بطلق نارى فتحة دخول من الناحية الخارجية للفخذ الأيسر وفتحة خروج من الناحية الداخلية وفتحة دخول بالفخذ الأيمن واسقرار المقذوف، وعلل السبب لرفضهما زواجه من إحدى فتيات العائلة.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بإصابة شاب بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، وقادها النقيب عمر خطاب، رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته بوصول "سامح.ع" 27 سنة عامل ويقيم عرب بنى واصل دائرة المركز مصاب بطلق نارى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤاله، اتهم "عصام. ح" خاله، و"عادل. ح" عمه، ويقيمان بذات الناحية بإحداث إصابته من أسلحة نارية كانت بحوزتهما أثناء خروجه من منزله بسبب خلافات عائلية بينهم لرفضهما زواجه من إحدى فتيات العائلة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تتم تحرير المحضر رقم 1354 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

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