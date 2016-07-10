المرصد السوري: المعارضة تشن هجوما على الجيش لاستعادة السيطرة على “الكاستيلو”

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن عناصر المعارضة السورية المسلحة شنت اليوم الأحد هجوما بسيارتين مفخختين ضد الجيش السوري في محاولة للسيطرة على طريق الكاستيلو الرئيسي في حلب، والذي أعلنت الحكومة سيطرتها عليه.

وأضاف راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عناصر المعارضة السورية كانت قد انسحبت من مواقعهم التي سيطروا عليها في محيط طريق الكاستيلو شمال حلب لأسباب عسكرية، كما شهد الكاستيلو معارك عنيفة بين جبهة النصرة والمعارضة المسلحة من جهة، وبين قوات النظام وحلفائه من المليشيات بدعم من الطيران الروسي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، نفى ممثل تجمع ثوار سوريا المعارض “عمر إدلبي” أن تكون المعارضة وراء قصف في حلب أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام.

يذكر أن المرصد السوري قال في وقت سابق “إن قصفا شنته عناصر المعارضة على مناطق تسيطر عليها الحكومة في حلب أسفر عن مقتل 38 مدنيا على الأقل، بينهم 14 طفلا و13 امرأة، مضيفا أن القوات الحكومية السورية تواصل حملة تهدف لتطويق الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة من المدينة بالكامل.

أ ش أ