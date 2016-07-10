أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المرصد السوري: المعارضة تشن هجوما على الجيش لاستعادة السيطرة على “الكاستيلو”

Google+ Print
المرصد السوري: المعارضة تشن هجوما على الجيش لاستعادة السيطرة على “الكاستيلو” المرصد السوري: المعارضة تشن هجوما على الجيش لاستعادة السيطرة على “الكاستيلو”

 

المعارضة السورية المسلحة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن عناصر المعارضة السورية المسلحة شنت اليوم الأحد  هجوما بسيارتين مفخختين ضد الجيش السوري في محاولة للسيطرة على طريق الكاستيلو الرئيسي في حلب، والذي أعلنت سيطرتها عليه.

وأضاف راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عناصر المعارضة السورية كانت قد انسحبت من مواقعهم التي سيطروا عليها في محيط طريق الكاستيلو شمال حلب لأسباب عسكرية، كما شهد الكاستيلو معارك عنيفة بين جبهة النصرة والمعارضة المسلحة من جهة، وبين قوات النظام وحلفائه من المليشيات بدعم من الطيران الروسي من جهة أخرى.

وفي سياق متصل، نفى ممثل تجمع ثوار سوريا المعارض “عمر إدلبي” أن تكون المعارضة وراء قصف في حلب أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في مناطق سيطرة قوات النظام.

يذكر أن المرصد السوري قال في وقت سابق “إن قصفا شنته عناصر المعارضة على مناطق تسيطر عليها الحكومة في حلب أسفر عن مقتل 38 مدنيا على الأقل، بينهم 14 طفلا و13 امرأة، مضيفا أن القوات الحكومية السورية تواصل حملة تهدف لتطويق الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة من المدينة بالكامل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور