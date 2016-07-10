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بيطري أسيوط ينظم 167 ندوة إرشادية

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بيطري أسيوط ينظم 167 ندوة إرشادية بيطري أسيوط ينظم 167 ندوة إرشادية

أرشيفية

قال الدكتور مدكور محمود، مدير عام الطب البيطري بأسيوط، إن ” إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري نظمت 167 ندوة إرشادية على مستوى المحافظة خلال شهر”.

وأوضح “محمود”، أنه تم تنظيم ندوة بمركز ديروط، 16 ندوة بمركز القوصية، 18 ندوة بمركز منفلوط، فضلًا عن 34 ندوة بمركز أسيوط، 14 ندوة بمركز أبوتيج، 6 ندوات بمركز صدفا، 14 ندوة بمركز أبنوب، 12 ندوة بمركز الفتح، 11 ندوة بمركز البداري، 8 ندوات بمركز ساحل سليم، و10 ندوات بمركز الغنايم.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أنه تم متابعة الحالات الملقحة صناعيًا على مستوى المحافظة، حيث تم تلقيح 2184 حالة بقرى تلقيحًا صناعيًا لتحسين السلالات المحلية، فيما بلغت قيمة متحصلات التلقيح الصناعي خلال الشهر الماضي حوالي 64 ألف جنيه.

وأشار إلى قيام مديرية الطب البيطري بعمل دورات تدريبية للعاملين، حيث تم تدريب 17 عاملًا في برامج إدارة الموارد البشرية، وإدارة المكاتب الحديثة وقيم النزاهة والشفافية والجس والسونار وبرنامج تنمية مهارات إشرافية.

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