أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النظام الغذائى الغنى بالطماطم والبنجر والكرنب والبروكلى يحمى من السرطان

Google+ Print
النظام الغذائى الغنى بالطماطم والبنجر والكرنب والبروكلى يحمى من السرطان النظام الغذائى الغنى بالطماطم والبنجر والكرنب والبروكلى يحمى من السرطان
تنصح خبيرة التغذية الفرنسية مارى لورانس جريزو بتناول الأغذية التى تساعد على الحماية من الأمراض وفى مقدمتها الطماطم المضادة للأكسدة، لاحتوائها على عنصر "البيتا كاروتين" الذى يعمل على الحد من نمو الأورام السرطانية خاصة أورام البروستاتا.

وكشفت خبيرة التغذية الفرنسية النقاب عن أن تناول صلصة الطماطم بانتظام يعمل على خفض خطورة سرطان البروستانا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، فضلا عن احتوائها على فيتامين ب- 6.

كما يعمل عنصر الماغنيسيوم الموجود فى هذه العناصر الغذائية على حدوث خفض فى معدلات ضغط الدم المرتفع والاكتئاب بنسبة تصل إلى 46% بين الأشخاص الذين يحرصون على تناول الطماطم مرتين فى الأسبوع، وبنحو 52% والماغنيسيوم الذى يخفض الضغط والاكتئاب بنسبة 52% لدى الذين يتناولون الطماطم أكثر من مرتين فى الأسبوع وبنسبة 46% للذين يتناولونها مرة واحدة فى الأسبوع.

أما فيما يتعلق بالبنجر، فإن المادة الحمراء الملونة لثماره والموجودة فى أنسجته، تحد من الضغط المؤكسد المسبب لسرطان الكبد، كما أنه غنى بفيتامين /ب/ والمعادن، ليلعب دورا فى التخلص من الإرهاق الذهنى والاكتئاب الخفيف كما أن عصير البنجر يحمى من الاختلال العقلى.

وشددت خبيرة التغذية الفرنسية على أهمية طهى الكرنب والبروكلى على البخار لغنائهما بالأحماض الأمينية وحمض التريبتو فإن المسئول عن إنتاج (السيروتونين) /أحد الناقلات العصبية/ كما أن الكرنب يعطى توازن الأعصاب.. كما وجد أن تناول اللحوم البيضاء كالدجاج والديك الرومى يخفض بنسبة 40% من سرطان القولون.


>- ثلاثى "البنجر والجزر والتفاح" مزيج سحرى لتقوية مناعة الجسم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365