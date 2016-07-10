النظام الغذائى الغنى بالطماطم والبنجر والكرنب والبروكلى يحمى من السرطان

تنصح خبيرة التغذية الفرنسية مارى لورانس جريزو بتناول الأغذية التى تساعد على الحماية من الأمراض وفى مقدمتها الطماطم المضادة للأكسدة، لاحتوائها على عنصر "البيتا كاروتين" الذى يعمل على الحد من نمو الأورام السرطانية خاصة أورام البروستاتا.

وكشفت خبيرة التغذية الفرنسية النقاب عن أن تناول صلصة الطماطم بانتظام يعمل على خفض خطورة سرطان البروستانا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، فضلا عن احتوائها على فيتامين ب- 6.

كما يعمل عنصر الماغنيسيوم الموجود فى هذه العناصر الغذائية على حدوث خفض فى معدلات ضغط الدم المرتفع والاكتئاب بنسبة تصل إلى 46% بين الأشخاص الذين يحرصون على تناول الطماطم مرتين فى الأسبوع، وبنحو 52% والماغنيسيوم الذى يخفض الضغط والاكتئاب بنسبة 52% لدى الذين يتناولون الطماطم أكثر من مرتين فى الأسبوع وبنسبة 46% للذين يتناولونها مرة واحدة فى الأسبوع.

أما فيما يتعلق بالبنجر، فإن المادة الحمراء الملونة لثماره والموجودة فى أنسجته، تحد من الضغط المؤكسد المسبب لسرطان الكبد، كما أنه غنى بفيتامين /ب/ والمعادن، ليلعب دورا فى التخلص من الإرهاق الذهنى والاكتئاب الخفيف كما أن عصير البنجر يحمى من الاختلال العقلى.

وشددت خبيرة التغذية الفرنسية على أهمية طهى الكرنب والبروكلى على البخار لغنائهما بالأحماض الأمينية وحمض التريبتو فإن المسئول عن إنتاج (السيروتونين) /أحد الناقلات العصبية/ كما أن الكرنب يعطى توازن الأعصاب.. كما وجد أن تناول اللحوم البيضاء كالدجاج والديك الرومى يخفض بنسبة 40% من سرطان القولون.

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