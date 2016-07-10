ورثة«أحمد منيب» يتقدمون بشكوى للمصنفات لمنع صدور ألبوم أغانى مسلسل«المغنى»

أكد ورثة الموسيقار أحمد منيب فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء” ONA”، تقدمهم بشكوى للمصنفات الفنية ضد الشركة المنتجه لمسلسل “المغنى” ،وطالبوا فيها بالتصدى لمحاولاتطرح ألبوم يضم أغانى المسلسل.

الورثة، كشفوا أنهم بصدد تصعيد الموقف خلال الأسبوع الحالى ،من خلال مخاطبة كافة الجهات للتأكيد على عدم حصول الشركه على أى تصريح أو تنازل منهم لإستغلال اعمال والدهم الموسيقار الراحل أحمد منيب،وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن الألبوم من المقرر أن يضم فى حالة طرحه ، أغنيات”المغنى” كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد رحيم ، توزيع أحمد شعتوت ، ”لولا الحكومة” أحمد مرزوق ،لحن أحمد شعتوت ،توزيع فادى بدر، “مش لايق عليا” كلمات أحمد مرزوق ،لحن محمد رحيم ،توزيع أحمد شعتوت، ”مع إن” كلمات صبرى رياض ،لحن محمد رحيم ،توزيع أحمد شعتوت، بالإضافة إلى “إزاى” ،”الشهيد ” ،”عايش”،و”مالك خايفة ليه”كلمات نصر الدين ناجى ولحن وتوزيع أحمد فرحات،و”اللى غايب” كلمات محمد سلطان ،لحن عمر بطيشة ،وتوزيع كايرو ستيبس.