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أوباما: الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقات قوية مع إسبانيا

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أوباما: الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقات قوية مع إسبانيا أوباما: الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقات قوية مع إسبانيا

أوباما

أكد الرئيس الأمريكي، “باراك أوباما” اليوم الأحد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة علاقات قوية ووثيقة مع إسبانيا .

وأعرب ” أوباما ” في تصريحات له نقلتها – وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) – عن أمله في أن تواصل الإسبانية القادمة، علاقتها الصلبة مع الولايات المتحدة وأوروبا، والمساهمة في الحملة المناهضة لتنظيم (داعش) الإرهابي، وجهود مكافحة الإرهاب وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز الدفاع.

وأشار “اوباما” إلى الحاجة لتعاون إسبانيا في مواجهة التحديات العالمية، مثل أزمة المهاجرين العابرين لمياه البحر المتوسط للوصول إلى سواحل أوروبا، والتغير المناخي، إضافة إلى ثقته في أن الحكومة الإسبانية المقبلة ستواصل تحالفها “الصلب” مع الولايات المتحدة.

ونوه “أوباما” بأن إسبانيا حليفة قوية في حلف شمال الأطلسي، مشيدا بدور مدريد في تدريب القوات العراقية في حربها ضد تنظيم (داعش).

وقد وصل ” أوباما ” – الليلة الماضية – إلى مدريد، في زيارة رسمية قصيرة، سيلتقي خلالها بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، ورئيس حكومة تسيير الأعمال ماريانو راخوي، وزعماء المعارضة.

أ ش أ

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