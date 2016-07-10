البواردي يترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء دفاع «الناتو» والدول الشريكة

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الشريكة والذي اختتم أمس واستمر يومين في العاصمة البولندية وارسو بمشاركة أكثر من / 53 / دولة.

وضم الوفد عددا من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

وتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا الهامة ومنها ملف التحديات الأمنية المؤثرة على الاستقرار وملف مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وملف أسلحة الدمار الشامل وأزمة اللاجئين وملف الأمن الالكتروني والعديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام الدولي.

وأكد معالي البواردي في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع تاريخ وعمق العلاقة بين دولة الإمارات وحلف الناتو والتي شهدت تطورا بارزا خلال الأعوام السابقة والدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم الاستقرار وحفظ السلام.

وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز مجالات التعاون والترابط بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الشريكة وبما يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جانب آخر قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع اليوم بزيارة المعرض العسكري المصاحب للمؤتمر.