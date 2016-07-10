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المرصد السورى: مقتل 155 مدنيا فى شتى أنحاء سوريا خلال عيد الفطر

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المرصد السورى: مقتل 155 مدنيا فى شتى أنحاء سوريا خلال عيد الفطر المرصد السورى: مقتل 155 مدنيا فى شتى أنحاء سوريا خلال عيد الفطر
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا أن 155 مواطنا مدنيا قتلوا خلال عيد الفطر فى شتى أنحاء سوريا.

وأوضح المرصد أنه من بين المجموع العام للخسائر البشرية يوجد 48 طفلا دون سن ال(18)، و33 مواطنة فوق ال18.. مشيرا إلى مقتل 54 شخصا، بينهم 14 طفلا و11 مواطنة فى قصف للطائرات الحربية والمروحية السورية والروسية، و5 مواطنين بينهم طفلان ومواطنة قتلوا فى قصف لقوات النظام بقذائف صاروخية ومدفعية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض-أرض، و47 مواطنا، بينهم 17 طفلا و14 مواطنة قتلوا فى سقوط قذائف أطلقتها الفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم داعش الإرهابى.

كما قتل تسعة أشخاص، بينهم 3 أطفال ومواطنتان اثنتان، فى ضربات جوية لطائرات التحالف الدولى، و6 بينهم مواطنة أعدمهم تنظيم داعش، و3 استشهدوا برصاص قناصة وسقوط قذائف أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، ومواطن استشهد تحت التعذيب فى المعتقلات الأمنية السورية، وطفل فارق الحياة جراء نقص العلاج اللازم وسوء حالته الصحية.

وقتل أيضا 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال ومواطنة فى تفجير بحزام ناسف، و19 مواطنا، بينهم 6 أطفال و3 مواطنات، قتلوا جراء إطلاق نار وانفجار ألغام وتفجيرات ورصاص قناصة وظروف أخرى.
>وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن حصيلة قتلى شهر رمضان المبارك بلغت 1138 مواطنا مدنيا، بينهم 249 طفلا دون سن ال18، و123 مواطنة فوق سن ال(18).
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