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وزير الزراعة يلغي قرار ضم رائف إسماعيل لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي

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وزير الزراعة يلغي قرار ضم رائف إسماعيل لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وزير الزراعة يلغي قرار ضم رائف إسماعيل لمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي

عصام فايد وزير الزراعة

صدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى قراراً وزارياً حمل رقم 1128 بتاريخ 9/7/2016 بالغاء القرار الوزارى رقم 1090 لسنة 2016 والخاص بضم رائف السيد محمد إسماعيل إلى عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والذى كان يهدف إلى حضوره الجلسات الخاصة بمناقشة مشاكل الفلاحين المتعثرين لدى البنك وذلك لتسوية أوضاعهم.

وقد تم إلغاء القرار نظراً لتعارضه مع اللائحة الخاصة بمجلس النواب فيما يخص الماده 372 الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016.

ويؤكد د. عصام فايد أن الرجوع للحق فضيلة وكما قال الفاروق عمر بن الخطاب فى رسالته لأبو موسى الأشعرى” لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَإِنَّ الْحَقّ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

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