«التمويل العقاري»: ٣١ يوليو آخر موعد لاستكمال مقدمات الحجز بفروع بنك التعمير

أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن ٧٤٨٦٩ مواطنا استكملوا مقدمات الحجز بفروع بنك التعمير والاسكان، من حاجزى وحدات الاسكان الاجتماعى بدهشور، بمدينة ٦ أكتوبر، والمحولين من مدينتى السلام والقاهرة الجديدة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمحولين من مدينة السلام فقد استكمل سداد مقدمات الحجز ٢١٨٨ مواطنا، بينما استكمل ٣٥٨١٩ مواطنا من المحولين من القاهرة الجديدة سداد مقدمات الحجز، وبالنسبة لحاجزى وحدات دهشور، الذين يتم تنفيذ وحدات لهم بمدينة ٦ أكتوبر حاليا، فقد استكمل سداد مقدمات الحجز ٣٦٨٦٢ مواطنا.

وأكدت مى عبدالحميد أن آخر موعد لاستكمال سداد جدية الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى للحاجزين بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، الراغبين فى التحويل لمدن: الشروق، و15 مايو، وبدر، لمدة شهر، هو ٣١ يوليو المقبل، وينطبق نفس الموعد على الحاجزين بمدينة 6 أكتوبر (دهشور)، المنطبق عليهم الشروط، ولم يُصبهم الدور فى المرحلة الأولى بالمدينة، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، لاستكمال سداد جدية الحجز، والذين كلف وزير الاسكان باستيعابهم، ويتم تنفيذ وحدات لهم حاليا بمدينة ٦ أكتوبر.

وقالت مى عبدالحميد: على الحاجزين بمدينتى القاهرة الجديدة والسلام، الراغبين فى التحويل لمدن: الشروق، و15 مايو، وبدر سرعة التقدم لاستكمال سداد جدية الحجز، بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه، ببنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن السداد مستمر خلال فترة مواعيد العمل الرسمية للبنك، والحاجزون بمدينة القاهرة الجديدة يسددون بفرع بنك التعمير والإسكان بالتجمع الأول، بالقاهرة الجديدة مج9، عمارة 3أ خلف جهاز التجمع الأول، والحاجزون بمدينة السلام، يسددون بفرع بنك التعمير والإسكان بسوق الجملة بالعبور – مجمع البنوك ك25 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وأضافت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: عقب سداد الـ٤ آلاف جنيه يتوجه الحاجز إلى مقر جهاز مدينة بدر، لملء استمارة التحويل إلى المدينة التى يرغب التحويل لها، من المدن الثلاث: بدر، و١٥ مايو، والشروق، كما أن على الحاجزين استكمال سداد دفعة استلام الوحدة، على أقساط ربع سنوية، لمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من ١/٩/٢٠١٦ لحين تخصيص الوحدات لهم.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه بالنسبة للحاجزين السابقين، بمشروع دهشور بمدينة ٦ أكتوبر، المنطبق عليهم الشروط، ولم يُصبهم الدور فى المرحلة الأولى بالمدينة، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز، فعليهم أيضا سرعة التقدم لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4 آلاف جنيه ليصبح 9 آلاف جنيه، ببنك التعمير والإسكان، مشيرة إلى أن السداد مستمر خلال فترة مواعيد العمل الرسمية للبنك، والحاجزون يسددون بفرعى بنك التعمير والإسكان التاليين: فرع البنك بمدينة 6 أكتوبر، بالحى المتميز، بالمجاورة الثانية عمارة 22، و23، وفرع البنك بالهرم عمارة جاردينيا – محطة اسباتس، بشارع الهرم الرئيسى، كما أن عليهم استكمال سداد باقى دفعة استلام الوحدة على أقساط ربع سنوية، ولمدة عام، بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر ابتداء من ١/٩/٢٠١٦ لحين تخصيص الوحدات لهم.