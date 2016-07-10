أخبار عاجلة

6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
كوادرادو: هجوم يوفنتوس أقوى من برشلونة -
عقب إعلان الرئيس فرضها.. كيف ستطبق حالة الطوارئ؟ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز : صفحة "تحت الأرض" على الفيس بوك بتعمل شفرات من إمبارح -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 09 أبريل 2017 -
بالصور والفيديو.. في أوقاتها الذهبية.. كيف كانت رحلات الطيران قديمًا؟ -
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الضوضاء المرورية ترفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية

Google+ Print
دراسة: الضوضاء المرورية ترفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية دراسة: الضوضاء المرورية ترفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية
سواء اضطرتك الظروف لتصبح عالقا فى إشارة المرور لأكثر من ساعة واستنشاق الأبخرة السامة وعادم السيارات أو وصلت لك هذه السموم عبر النوافذ، فتأكد أن صحة قلبك فى خطر، فقد دقت دراسة طبية جديدة ناقوس الخطر من الاستماع إلى الضوضاء المرورية من آلات التنبيه والصراخ لفترات طويلة قد يعرض قلبك للوقوع فريسة للنوبات القلبية.

عمدت الدراسة على تقييم المعلومات المستمدة من شركات التأمين الصحى القانونية على أكثر من مليون ألمانى تخطوا سن الأربعين، حيث وجدت أن الزيادة فى الخطر، إن كان طفيفا، إلا أنه كان كبيرا بين الأشخاص الذين يقيمون على مقربة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، والمطارات.

فقد تم التوصل إلى وجود ارتباط وثيق بين التعرض للضوضاء وخطر الإصابة بالأزمات القلبية.


>دراسات علمية: ضوضاء المطار تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365