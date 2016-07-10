دراسة: الضوضاء المرورية ترفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية

سواء اضطرتك الظروف لتصبح عالقا فى إشارة المرور لأكثر من ساعة واستنشاق الأبخرة السامة وعادم السيارات أو وصلت لك هذه السموم عبر النوافذ، فتأكد أن صحة قلبك فى خطر، فقد دقت دراسة طبية جديدة ناقوس الخطر من الاستماع إلى الضوضاء المرورية من آلات التنبيه والصراخ لفترات طويلة قد يعرض قلبك للوقوع فريسة للنوبات القلبية.

عمدت الدراسة على تقييم المعلومات المستمدة من شركات التأمين الصحى القانونية على أكثر من مليون ألمانى تخطوا سن الأربعين، حيث وجدت أن الزيادة فى الخطر، إن كان طفيفا، إلا أنه كان كبيرا بين الأشخاص الذين يقيمون على مقربة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، والمطارات.

فقد تم التوصل إلى وجود ارتباط وثيق بين التعرض للضوضاء وخطر الإصابة بالأزمات القلبية.

دراسات علمية: ضوضاء المطار تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية