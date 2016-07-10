رئيس مجلس النواب يتوجه إلى روسيا الثلاثاء تلبية لدعوة رئيس الدوما

يتوجه على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، إلى العاصمة الروسية الثلاثاء المقبل فى زيارة للبرلمان الروسى “الدواما” يلتقى خلالها برئيس مجلس النواب الروسى.

تأتى الزيارة، تلبية لدعوة رئيس الدوما لـ “عبد العال ” خلال زيارة الأول لمجلس النواب المصرى لزيارة مقر البرلمان الروسي.

ومن المقرر أن يتطرق عبد العال خلال الزيارة لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانيين المصرى والروسى .

يرافق الدكتور عبد العال خلال الزيارة وفد برلماني رفيع المستوى يضم كل من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة وطلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة، وينضم إلى الوفد قادما من ايطاليا السفير محمد العربى رئيس لجنة العلاقات الخارجية.