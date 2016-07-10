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وزير الأوقاف: أول من ألتزم بنص خطبة الجمعة المكتوبة تأكيدا مني على أهميتها

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وزير الأوقاف: أول من ألتزم بنص خطبة الجمعة المكتوبة تأكيدا مني على أهميتها وزير الأوقاف: أول من ألتزم بنص خطبة الجمعة المكتوبة تأكيدا مني على أهميتها

محمد-مختار-جمعة

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صباح بعد غد الثلاثاء بديوان عام الوزارة اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية لشرح فكرة وآليات تنفيذ خطبة الجمعة المكتوبة.

وأعلن الوزير – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه سيكون أول من يلتزم من جانبه بنص خطبة الجمعة المكتوبة تأكيدا على قناعته بأهمية هذا الموضوع لإرسال رسالة إيجابية بأن قراءة الخطبة المكتوبة لا يعني مطلقا نقصا في قدرات وإمكانات صاحبها.

وقال إنه يمكن السماح للخطباء المتميزين بأداء الخطبة الموحدة ارتجالا وذلك بعد موافقة القطاع الديني بالوزارة .. مشيرا إلى أن اللجنة العلمية التي أعلنتها الوزارة لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية ستبدأ عملها قريبا، مع الاستمرار في توحيد خطبة الجمعة وتعميمها مكتوبة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن نيتها تعميم خطبة الجمعة المكتوبة منعا للإطالة أو الخروج عن موضوعها أو استغلالها بشكل سلبي حيث رأت أن بعض الخطباء لا يملكون أنفسهم على المنبر سواء بالإطالة أو بالخروج عن الموضوع إلى موضوعات أو جزئيات متناثرة لا علاقة لها بالموضوع بما يربك المستمع ويشتت ذهنه ويضيع المعنى المقصود من وراء الموضوع أو بالدخول في أمور سياسية أو حزبية لا علاقة لها بمضمون الخطبة.

أ ش أ

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