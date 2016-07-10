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الرئيس اليمني يزور مأرب للمرة الأولى

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الرئيس اليمني يزور مأرب للمرة الأولى الرئيس اليمني يزور مأرب للمرة الأولى

ارشيفية

توجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، برفقة عدد من المسؤولين على رأسهم نائبه علي محسن الأحمر، إلى مأرب وسط اليمن، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وتعتبر تلك الزيارة هي الأولى لهادي إلى مأرب، التي تقع شرقي العاصمة صنعاء، وتعد أحد المقار المهمة للقوات الموالية للشرعية.

وتأتي زيارة الرئيس اليمني إلى مأرب، في وقت تشهد به المحافظة تحضيرات عسكرية كبيرة، استعدادا لإطلاق عملية محتملة لبدء معركة استعادة السيطرة على صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات المتمردة.

ووصلت تعزيزات عسكرية إلى مأرب الأسبوع الماضي، حيث تم توزيعها على كافة المحاور القتالية، لا سيما المناطق الحدودية بين مأرب وصنعاء.

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