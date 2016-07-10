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الجيش الليبي يوقف تقدم تنظيم القاعدة نحو بنغازي

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الجيش الليبي يوقف تقدم تنظيم القاعدة نحو بنغازي الجيش الليبي يوقف تقدم تنظيم القاعدة نحو بنغازي

ارشيفية

شنت طائرات سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، غارات على تجمعات تابعة لتنظيم القاعدة قرب إجدابيا، تزامنا مع اشتباكات بين الجيش ومسلحي التنظيم.

وأفادت مصادر، أن الاشتباكات وقعت بين الجيش الوطني وتنظيم “سراي الدفاع عن بنغازي وتحرير إجدابيا” التابع للقاعدة، في بلدة سلطان شرقي إجدابيا، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

واندلعت الاشتباكات من طرف الجيش لإيقاف تقدم المسلحين باتجاه الشمال، في محاولة منهم للوصول إلى مدينة بنغازي، بعدما تصدى أهالي “سلطان” لهم.

كما شن سلاح الجو الليبي غارات على تمركزات رتل “القاعدة”، لوقف تقدمه ومنع وصوله إلى بنغازي.

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