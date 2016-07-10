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المتحدث العسكري: إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا (صور)

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إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن القوات البحرية نجحت فى إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية إلى دول جنوب أوروبا لـ148 شخص.

وأشار  المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم الأحد إلى أنه “فى إطار استمرار جهود القوات البحرية فى تأمين سواحل البلاد وأثناء قيام إحدى القطع البحرية بأداء واجبها فى تأمين ساحل البحر المتوسط، تم الإشتباه فى أحد بلنصات الصيد والمسمى ( رزق سعد ومنار ) أمام سواحل مدينة الإسكندرية وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين وجود عدد (143) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة ( مصرية – سودانية – صومالية – يمنية – سورية – إثيوبية – فلسطينية – إريترية ).

وأضاف البيان “كما تمكنت القوات البحرية من ضبط بلنص آخر يحمل إسم ( أبو سلطان ) بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية وتبين وجود عدد (9) أفراد مصريين منهم عدد (5) فرد هجرة غير شرعية بالإضافة إلى طاقم المركب، وقد تم إقتياد البلنصين والأفراد إلى ميناء أبو قير البحرى حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

إحباط محاولتين هجرة غير شرعية لـ148 شخص إلى جنوب أوروبا

 

 

 

 

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