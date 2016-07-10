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الليلة.. صيحة الديك الفرنسي تهدد برتغال رونالدو في نهائي اليورو

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الليلة.. صيحة الديك الفرنسي تهدد برتغال رونالدو في نهائي اليورو الليلة.. صيحة الديك الفرنسي تهدد برتغال رونالدو في نهائي اليورو

يلتقي منتخب فرنسا نظيره البرتغالي فى التاسعة مساء اليوم الاحد في المباراة النهائية لبطولة أوروبا لكرة القدم على ملعب فرنسا في العاصمة باريس.

ويسعى منتخب فرنسا للتتويج الثالث في تاريخه بعدما توج باللقب القاري عامي 1984 و2000 .

فيما يطمح البرتغالى بقيادة نجمه الشهير كريستيانو رونالدو إلى الفوز بلقبه الأول فى البطولات الكبيرة عندما يلتقى نظيره الفرنسى .

ويمتلك المنتخب الفرنسي أفضلية في تاريخ مواجهاته السابقة مع المنتخب البرتغالي حيث التقى الفريقان 24 مرة فاز المنتخب الفرنسي في 18 منها وخسر خمس مباريات فقط فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وحل المنتخب البرتغالي رابعا في مونديال 2006 فيما خسر المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح في النهائي بالعاصمة الألمانية برلين.

وكان المنتخب الفرنسي تأهل الى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الألماني في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد كما تأهل منتخب البرتغال بفوزه على منتخب ويلز بالنتيجة ذاتها ايضا.

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