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أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة غدا

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أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة غدا أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة غدا
اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى بعد توقف دام أكثر من عشرة أيام.

وذكرت مصادر مقدسية أن نحو 20 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى فى مجموعات صغيرة ومتتالية، ترافقها وتتولى حراستها وحمايتها عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت إلى أن عددا من المصلين تصدوا بهتافات التكبير الاحتجاجية لجولات المستوطنين الاستفزازية فى باحات المسجد الأقصى.

وكانت عائلة المستوطنة اليهودية "هليل يافي" التى قتلت فى مستوطنة "كريات أربع" بالخليل مؤخرا تقدمت بطلب لشرطة الاحتلال للقيام باقتحامات واسعة للأقصى بعد غد (الثلاثاء) بمشاركة 250 مدعوا لإقامة حفل تأبينى لها وللحاخام "ميخائيل مارك" الذى قتل قبل أيام قرب الخليل برحاب المسجد الأقصى، إلا أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى أكدت أنها ستوافق على ذلك فى حال الحصول على موافقة رئيس الوزراء نتنياهو.

كانت الشرطة الإسرائيلية قد قررت مؤخرا السماح للمستوطنين اليهود باقتحام ساحات المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم الأحد بعد أن أوقفت اقتحاماتهم وزيارات السياح غير المسلمين لساحات المسجد فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر.
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